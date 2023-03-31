Лукашенко заявил о задержании 30 причастных к диверсии в Мачулищах

Минск, , 14:01 — REGNUM Задержаны 30 человек, причастные к теракту в Мачулищах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта, выступая с посланием к народу и парламенту.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что после инцидента в Мачулищах была проведена «блестящая операция», которая войдёт в учебники.

«Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто ему помогал. Сегодня в застенках 30 мерзавцев», — сказал Лукашенко.

Он напомнил о пресечении деятельности террориста в Гродно. Злоумышленник оказал сопротивление силовикам и был ликвидирован. «В плен [в таких случаях] никого не берём», — отметил Лукашенко.

О ликвидации в Гродно вооружённого иностранного гражданина, готовившего теракт, стало известно 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России, находившийся на аэродроме «Мачулищи» под Минском, получил незначительные повреждения в результате диверсии. Лукашенко ранее заявил, что диверсанта готовили украинские спецслужбы, в ходе диверсии использовались новейшие технологии и беспилотники, а скрываться диверсанту помогали белорусские оппозиционеры. За диверсию задержали Николая Швеца, имеющего паспорта России и Украины. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма.