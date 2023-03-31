Вашингтон, 31 марта, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Благодаря своим преимуществам Вооружённые силы России продолжают истощать ВСУ. Об этом 31 марта заявил подполковник США в отставке Энтони Шеффер YouTube-каналу Judging Freedom.

Цитата из видео с канала Judge Napolitano Энтони Шаффер.

По его словам, Вооружённые силы России позволяют Киеву бесполезно отправлять на передовую множество боевых подразделений ВСУ для того, чтобы загнать их в «котёл» и ликвидировать. Он напомнил, что благодаря эффективным и продвинутым средствам разведки российские военнослужащие мгновенно ликвидируют украинские силы всегда, когда последние организуют атаку, — не оставляя ВСУ ни одного шанса.

Американский офицер отметил, что ВСУ не обладают достаточной логистикой для восполнения своих потерь и это даёт российским войскам возможность без остановки продолжать истощать своих противников.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами РФ. По словам Зеленского, проигрыш Украины в битве за Артёмовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

При этом помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины. По его словам, возможное контрнаступление ВСУ будет последним заходом для Киева, поскольку больше живой силы у Украины нет. Он также добавил, что пока на поле боя не встречается военная техника, поставленная западными странами.