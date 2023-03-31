Генпрокуратура признала латвийскую организацию нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательной в России латвийскую организацию «Свободный университет»*
Москва, 31 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Нежелательной в России признана деятельность латвийской организации «Свободный университет» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«Деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» (Латвия) признана нежелательной на территории РФ», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, находящийся на территории Латвии университет основан российскими гражданами, включая тех, кто признан в РФ иностранными агентами. Используемая там литература имеет ярко выраженный антироссийский характер.
При этом профессорско-преподавательский состав университета популяризирует организации, признанные в РФ экстремистскими, а у студентов формирует стойкую неприязнь к России.
В Генпрокуратуре отметили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России украинскую организацию «КрымSOS» (CrimeaSOS) (организация, признанная в РФ нежелательной), деятельность которой представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.