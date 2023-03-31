Минск, 31 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. В настоящее время идет процесс разрушения Европы, а ее сохранение возможно только в случае объединения с Россией, заявил 31 марта в ежегодном послании к народу и парламенту Белоруссии президент страны Александр Лукашенко.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию во Дворце Республики

“Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится, ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединенные Штаты Америки», — сказал Лукашенко.

Союз России и Европы стал бы партнерством, у которого было бы достаточно как ресурсов, так и компетенций, и такое объединение было бы чрезвычайно конкурентоспособно, считает президент Белоруссии.

В США, по его словам, всё это понимают, а потому стремятся «подчинить Европу и держать ее в стойле», для чего используется в том числе и военный конфликт на территории Украины.

Как сообщалось ранее, в своем послании Лукашенко также заявил, что на горизонте «замаячила третья мировая война с ядерными пожарами». Ответственность лежит на США и их союзниках, которые ради своих геополитических целей намерены вести «полномасштабную войну до последнего украинца», отметил президент Белоруссии.