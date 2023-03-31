Москва, 31 марта, 2023, 13:50 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про банкноты в ноль рублей, вино с кедровыми орехами, молокопровод в Китай и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM Бег

Центральный федеральный округ

В подмосковном аэропорту Жуковский задержали мужчину с целым арсеналом наркотиков. Чего здесь только не было: марихуана, гашишное масло, метамфетамин, псилоцибин. 55-летний гражданин прибыл из Стамбула. «Рай и МКАД» пишет, что теперь следователи пытаются узнать, зачем ему понадобилось столько запрещенных веществ.

В Ярославле наметили фестиваль «Пир на Волге. Ешь. Смотри. Беги». «Ярослав Мудрый» заметил, что название очень похоже на название американского комедийного ужастика «Ешь и Беги», где инопланетянин-гуманоид бегал по Нью-Йорку и поедал итальянское население города. Программа фестиваля, к счастью, другая, хотя и поесть, и побегать участники смогут.

Северо-Западный федеральный округ

Загадочная история пришла из Санкт-Петербурга. Зимой девушка вызвала экстренные службы, заявив о тройном изнасиловании! Скорая и полиция прибыли и не нашли никаких следов преступления. Вскоре выяснилось, что девушке оно… приснилось. «Видимо, сон был настолько ярким, что «жертва», не думая, набрала 112. Суд назначил впечатлительной соне штраф в размере тысячи рублей за ложный вызов», — сообщает «У Петра за пазухой».

Не менее загадочным кажется распоряжение, которое получили студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Им запретили приходить на лекции с небритыми ногами, а еще в одежде в клетку, в босоножках и с длинными ногтями. «Какой закон запрещает волосатые ноги?» — интересуется «Страновед».

В домах Архангельска из кранов потекла зеленая вода. Перепуганные горожане принялись звонить в коммунальные службы. Оказалось, все в порядке. СЗФОшная пишет, что зеленый краситель подмешали в воду специально, чтобы найти утечки на оборудовании и дефекты на теплотрассах. Краситель безвреден для здоровья. Так что можно пить зеленый чай и варить зеленые супы.

Приволжский федеральный округ

В Казани полиция ищет мужчину, который пробрался в детский сад, чтобы как следует выспаться. Ночью он выбил окно, поспал, а утром, когда его заметил дворник, ретировался восвояси. «Не вы одни тоскуете по тихому часу в сумасшедшем ритме рабочей недели», — иронизирует Mash Iptash.

Чего только не производят в Мордовии! Недавно список пополнился шоколадом. Мордовский шоколад готовят тщательно и оставляют «вызревать» на месяц. Подробности не раскрывают. «Что вызревает в мордовском шоколаде? Аж интересно стало», — удивляется «Голос торамы».

«Башкирский домовой» цитирует подборку самых нелепых обращений к властям Башкирии. Жительница Белебея пожаловалась главе республики, что ее ребенку в саду не вытерли попу. В другой жалобе говорится, что жены должны быть ниже мужей. Право, трудно быть главой Башкирии.

Южный федеральный округ

В России появилась банкнота номиналом в ноль рублей. Ее придумали два финансиста из Ростова-на-Дону. Банкнота не является платежным средством, ее можно использовать как скидочный купон при расчетах в партнерских программах. В общем, это сувенир для привлечения туристов, уточняет «Типичный Сочи».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске продолжают задерживать и свозить на «штрафстоянки» лошадей. На днях задержали целый табун — сразу двадцать бесхозных лошадей. «Ставропольская правда» напоминает, что муниципальную «штрафстоянку» для бесхозных животных открыли в прошлом году. И она не пустует.

Уральский федеральный округ

В Нижнем Тагиле бабушка 67 лет пыталась поджечь военкомат. Оказалось, ее настойчиво просил об этом незнакомец, который регулярно звонил старушке, выманивал деньги и подговаривал делать гадости. Ural Mash передает, что по инструкциям мужчины женщина сделала настоящие коктейли Молотова. К счастью, воспользоваться ими не успела.

Тюменский нейрохирург прибыл на международную конференцию в Индию и узнал, что здесь есть его фан-клуб. Индийские поклонники профессора следят за его научными разработками и методиками, принимают постоянное участие в онлайн-семинарах и конференциях с его участием. Об этом рассказала «Столица деревень».

Другая медицинская новость пришла из Свердловской области. Девушка во время ДТП проглотила собственный зуб. Местные врачи оказались на высоте и извлекли его из бронха даже без общего наркоза, сообщает «Бажовский сказ». Ждем новый фан-клуб.

Сибирский федеральный округ

«Вот это по-нашему! Наследники дела Челюскина вышли на льдине», — сообщает «Томский вестник». Юные «покорители морей» в Томске решили прокатиться на льдине, причем самое пикантное, что в качестве весла они использовали табличку «Выход на лед запрещен».

Из Новосибирска долетел до Байкала и незаконно сел на лед небольшой самолет. Это категорически запрещено. Пассажиры объяснили, что заказали столик в кафе на острове Ольхон и решили добраться туда поскорее. С такой наглостью в национальном парке столкнулись впервые, пишет Mash Siberia.

Дальневосточный федеральный округ

Ученые из Иркутского университета изобрели новое белое вино. Его надо готовить из прибайкальских яблок с сорбентом из скорлупы кедрового ореха. Скорлупа ускоряет брожение и делает вино светлее. Изобретение полезное. «Для сельскохозяйственных предприятий Сибири скорлупа — это отходы, которые нужно утилизировать. Так почему бы и не использовать их для производства вин», — считает «Сибирский экономист».

В Приморье решили построить молокопровод в Китай. «Право руля!» узнало, что молоко планируется поставлять через трубу. Ожидаемые размеры поставок: 2000 тонн молока в год!

Печальная история случилась в Хабаровском крае. Изможденный тигр напал на тракториста в районе лесозаготовок. У мужчины переломы рук и ног, а также травма грудной клетки. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Тигра отловили, он оказался таким истощенным, что его тоже направили в центр реабилитации, передает «Тридевятое царство».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 7 апреля.