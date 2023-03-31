Минск, 31 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием народу и парламенту республики заявил, что будет худеть.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Таким образом он прокомментировал принятую ранее в стране директиву «О недопустимости роста цен».

«Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решению по ценообразованию? «Рухнем», простите, «жрать будет нечего», завтра все исхудают. Кто похудел? На меня посмотрите, увидите», — сказал Лукашенко.

После этих слов зал начал аплодировать.

«А что вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2022 года Лукашенко подписал директиву «О недопустимости роста цен». Директива вводит запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами.

Документ принят в целях защиты интересов граждан и организаций, недопущения роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами.