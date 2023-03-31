МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию из-за дела журналиста WSJ Гершковича

Варшава, , 14:05 — REGNUM МИД Польши «актуализировал» рекомендацию жителям страны отказаться от поездок в Российскую Федерацию, а находящимся на её территории — покинуть Россию, при этом он подкрепил свои доводы информацией об аресте в России подозреваемого в шпионаже в интересах США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича», — написал пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина на своей странице в социальной сети.

Под данным комментарием он опубликовал заявление МИД Польши, в котором говорится о том, что в связи с ситуацией на территории Украины министерство иностранных дел рекомендует отказаться от поездок в Россию, при этом жителям Польши, которые находятся в Российской Федерации, рекомендовано покинуть эту страну.

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж против России не должно отражаться на работе российских журналистов в США.

В Москве Лефортовский суд 30 марта арестовал на срок до 29 мая корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича, которого по подозрению в шпионаже задержали силовики в Екатеринбурге. Следствие заявило, что Гершкович был взят с поличным при сборе информации, которая является гостайной, о деятельности уральских оборонных предприятий. Силовики считают, что американский корреспондент шпионил в пользу правительства США.