Минпромторг: завод Toyota в Петербурге передан ФГУП «НАМИ»

Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге передан в собственность российского государственного научного центра ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Подписано соглашение, подразумевающее полную передачу прав на оборудование предприятия, сообщили 31 марта в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге Пресс-служба предприятия

Toyota приняла решение закрыть свой завод в Петербурге в сентябре 2022 года после долгого простоя из-за трудностей с поставками комплектующих и введения антироссийских санкций. На производственной площадке провели процедуру консервации, было уволено большинство работников завода. До сокращений на предприятии работали почти 2 тыс. человек.

Сейчас Минпромторг работает над возможностью в ближайшее время возобновить производство автомобилей на заводе, говорится в сообщении. ФГУП «НАМИ» подведомственно министерству, поэтому по факту «производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству».

Как сообщало ИА REGNUM, об обсуждении передачи активов японского концерна Toyota ФГУП «НАМИ» в середине марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Производство на заводе было приостановлено, проведена процедура консервации. Завод закрыли ещё в сентябре 2022 года из-за отсутствия комплектующих для сборки автомобилей.