* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Жена Петросяна отказалась смотреть видео, где Галкин* оскорбляет её мужа

Москва, , 13:53 — REGNUM Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала ИА REGNUM, что высказывания Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в адрес её мужа не заботят ни её, ни Евгения Вагановича. Кроме того, Брухунова заявила, что не собирается смотреть отрывок с выступления Галкина, в котором тот оскорбляет Петросяна.

Татьяна Брухунова © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Знаете, я первый раз слышу об этом. Это что-то новенькое. Я даже не понимаю о чем идёт сейчас речь. Но нас это не волнует. И присылать мне это видео не надо, не хочу смотреть», — сообщила Брухунова ИА REGNUM.

На своём концерте в США Максим Галкин сравнил Петросяна с курицей, которая продолжит бегать, даже если ей отрубить голову.

В апреле прошлого года Евгений Петросян высказался о коллегах, уехавших из России. По словам артиста, не следует говорить «в небережительном тоне» о всех комиках, ведь страну покинули лишь «полтора юмориста».

Максим Галкин после отъезда из РФ в Израиль, на своих концертах всё чаще озвучивает сомнительные шутки о России и коллегах, из-за чего уже не раз подвергался критике в соцсетях. Так, на концерте в США он высмеял песню «Встанем», заявив, что певец SHAMAN вскоре будет петь в Гааге: «Сядем!» В своём выступлении Галкин уже в традиционной манере нелицеприятно высказался об артистах, которые остались в стране и поддержали Россию. Досталось Полине Гагариной, Сергею Лазареву и Ивану Охлобыстину.

Ранее ИА REGNUM писал о реакции певца SHAMAN на шутки Галкина в адрес него. Певцу приятно, что юморист даже заграницей следит за его творчеством