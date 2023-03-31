Магас, , 13:32 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и российский бизнесмен Михаил Гуцериев, являющийся владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар», обсудили вопросы реновации детского лагеря «Эрзи» в ходе поездки в Джейрахский район республики. Осмотрев территорию детского рекреационного учреждения, построенного более двух десятков лет назад, в 1999 году, Калиматов указал на необходимость масштабной реконструкции лагерного комплекса. Гуцериев согласился с его оценкой и выразил желание поддержать регион в решении проблемы, связанной с организацией качественного отдыха для подрастающего поколения. Благотворительный фонд «Сафмар» выделит на эти цели более 300 миллионов рублей.

Махмуд-Али Калиматов Kremlin.ru

Как заметил глава республики, уже на сегодняшний день «Эрзи» представляет собой уникальное место ввиду своего расположения в горном районе Ингушетии. По его словам, когда здесь завершится реконструкция, в лагерь будут приезжать дети не только из республики и остальных субъектов Северо-Кавказского федерального округа, но и ребята из других регионов России. Он поблагодарил Гуцериева за поддержку, отметив, что вклад бизнесмена позволит сделать из «Эрзи» место, не имеющее аналогов по качеству и комфорту на Северном Кавказе.

«Вопросы предстоящей реновации мы обсудили с владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым во время выезда в Джейрахский район. Михаил Гуцериев выразил готовность оказать помощь Ингушетии в решении вопроса организации качественного отдыха для детей. На эти цели из благотворительного фонда «Сафмар» будет выделено более 300 миллионов рублей. Проект реконструкции объекта готов. Генподрядчиком объекта будет московская строительная организация, бригада рабочих на 95% будет состоять из местных жителей. Строительные работы на территории лагеря специалисты начнут 1 апреля. Сдача комплекса для отдыха детей планируется в апреле 2024 года. Первую смену после масштабного обновления там можно будет принять в следующем летнем сезоне», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

В проекте реконструкции, как уточнили в благотворительном фонде «Сафмар», предусмотрены строительство бассейна, обновление корпусов, строительство новых спальных помещений для расширения лагеря, а также нового здания столовой. Кроме того, дворовую территорию лагеря ожидает обновление. Здесь будут обустроены спортивные и игровые площадки, появится футбольное поле. Не последнее место занимает такой аспект, как безопасность детей: в «Эрзи» установят новое ограждение, а также произведут монтаж системы видеонаблюдения. Все работы будут осуществляться в рамках современных стандартов. В роли генерального подрядчика выступит столичная строительная компания.

Работы стартуют уже в следующем месяце, а через год объект планируется сдать.

«Эрзи» находится непосредственно в охранной зоне заповедника. Лагерь расположен на высоте 1370 метров. В этой местности есть уникальные природные объекты: массив сосны крючковатой, Шоанский ледник, облепиховая роща, каньон реки Асса и не только. Они обладают огромной научной и эстетической ценностью. Кроме того, Джейрахский район богат и историко-культурными памятниками.

Лагерь начинает принимать детей на отдых с 1 июня. В течение летних каникул здесь успевают отдохнуть более 900 детей и подростков. В общей сложности сезон включает три смены, в каждой из которых насчитывается более 300 детей.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым запрещается перепрофилирование лагерей детского отдыха. Из этого документа следует, что любые изменения инфраструктуры для отдыха несовершеннолетних должны быть одобрены специальной комиссией. Таким образом, новый закон поможет защитить инфраструктуру детских лагерей от ее использования не по назначению. Глава государства внес соответствующие изменения в Земельный кодекс, который регулирует применение площади.

Что касается реконструкционных работ или изменения назначения лагеря, они по-прежнему возможны, однако для этого нужно решение представителей федеральных органов исполнительной власти и членов комиссии, которые дадут оценку последствиям закрытия детского учреждения.