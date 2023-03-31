Парламент Венгрии принял резолюцию с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине

Будапешт, , 13:52 — REGNUM Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, а также не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации данного конфликта. Об этом свидетельствуют итоги голосования на сайте национального собрания этой страны.

Здание парламента в Будапеште © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Так, в документе указано, что европейские страны «переживают дни дрейфа к войне», при этом ЕС требует дополнительных поставок оружия Украине, некоторые страны уже взяли на себя обязательства по дальнейшим поставкам вооружений.

«Эти шаги могут привести к мировой войне», — говорится в резолюции.

Национальное собрание в резолюции выразило приверженность миру.

«Мы ожидаем от всех членов международного сообщества, что они будут действовать во имя наискорейшего мира и будут избегать тех шагов, которые связаны с расширением войны», — отмечается в документе.

Согласно данным венгерского сайта национального собрания, в ходе заседания 31 марта 130 депутатов проголосовали «за» принятие данной резолюции, 24 депутата выступили «против», ещё 45 парламентариев не участвовали в голосовании.

Как передавало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину. По его словам, в Европе близки к тому, чтобы при разговорах лидеров западных стран легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли государства — члены Евросоюза отправить на Украину в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа либо лучше не посылать.