Москва, 31 марта, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Обсуждение возможности размещения ядерного оружия на Украине — это не новая и опасная тенденция. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление соответствующей петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Активация этой темы — это не новый элемент. Два года назад на Мюнхенской конференции об этом сам Зеленский говорил. И это опасная тенденция», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в России не могут не обратить внимания на такое заявление, так как «это гипотетическая опасность».

«Не ко всем петициям, которые там появляются, нужно относиться серьёзно», — отметил пресс-секретарь главы государства, имея в виду сайт Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция с требованием разместить на территории страны ядерное оружие была размещена на сайте украинского президента 30 марта. Чтобы Зеленский мог официально её рассмотреть, документ должен набрать 25 тыс. голосов за три месяца.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что ответить на петицию о «возобновлении ядерного статуса» Украины нужно российской петицией, согласно которой при таком развитии событий последует немедленный упреждающий ядерный удар.