Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин 31 марта поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Александра Збруева. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Народный артист РСФСР Александр Збруев © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Щедрый талант и обаяние, умение быть убедительным в каждой своей роли позволили Вам преуспеть в профессии, стать одним из ведущих артистов знаменитого «Ленкома», а главное — заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей», — написал Владимир Путин.

Президент пожелал Збруеву здоровья и благополучия.

Как сообщалось ранее, 31 марта глава государства также поздравил с юбилеем артиста эстрады Владимира Винокура. В день 75-летия Винокура президент пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов.