Москва, 31 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Призыв белорусского президента Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на будущей неделе, сообщил 31 марта журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал несколько других актуальных тем, к примеру, судьбу китайского мирного плана по Украине и отправку миротворческих сил в поддержку Киева. Кроме того, анонсировал доклад главы МИД Сергея Лаврова о новой концепции внешней политики России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В Кремле считают потенциально очень опасной темой обсуждение возможности размещения миротворцев на Украине. Комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отправке миротворческих войск на Украину, Дмитрий Песков заявил:

«Если речь идет о серьезных переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон».

Представители СМИ задали вопрос о судьбе мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине, о котором известил китайский лидер Си Цзиньпин, побывавший недавно в Москве. По словам представителя российского президента, план этот не то чтобы поставлен на паузу.

«Там есть определенные положения, которые не реализуемы в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и своих командиров», — пояснил Дмитрий Песков. По его словам, эти командиры «сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась».

Также он прокомментировал председательство России в Совбезе ООН: «Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены».

Журналисты поинтересовались сдачей деклараций о доходах за 2022 год президентом и сотрудниками его администрации. На что Песков отметил, что их публикация не предусмотрена, но все декларации сданы.

«Это делается регулярно, наше антикоррупционное подразделение администрации президента будет их все проверять», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Говоря о ближайших планах российского президента, Дмитрий Песков отметил, что глава государства 31 марта проведёт совещание с постоянными членами Совбеза. На повестке доклад главы российского МИД Сергея Лаврова о новой концепции внешней политики России.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что страны Евросоюза (ЕС) близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину, в эфире радио Kossuth 31 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Если речь идет о серьёзных переговорах, то это потенциально опасное обсуждение, считает Песков. По его словам, для принятия такого решения необходимо согласие обеих сторон.