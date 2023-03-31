Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Казни российских военнопленных украинскими силовиками задокументированы, однако Киев не возбуждал уголовных дел в отношении своих солдат. Об этом глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил 31 марта в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что управление задокументировало «суммарную казнь» украинскими военными российских бойцов, которые вышли из боя. Расправились с ними сразу после того, как захватили в плен.

«Нам известно о продолжающихся расследованиях, проводимых украинскими властями, но на сегодняшний день ни о каких судебных преследованиях не сообщалось», — сказал Тюрк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила о по меньшей мере 25 задокументированных случаях расправы ВСУ над российскими военнопленными. Казни в большинстве случаев следовали сразу за пленением.