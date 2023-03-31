Москва, 31 марта, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Сравнивать предложения Белоруссии и Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине неуместно, заявил 31 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«(Президент России Владимир) Путин говорил, что он обсуждал план, его отдельные положения. Сравнивать неуместно. Это два набора идей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какое из двух предложений мирного урегулирования ситуации на Украине предпочитают в Кремле.

Представитель Кремля добавил, что в китайском предложении «есть положения, которые нереализуемы в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и командиров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие. Кроме того, он назвал глупостью заявления Киева о том, что он якобы может одолеть Россию. Лукашенко подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно.

В феврале Китай представил план по урегулированию украинского кризиса. В документе Пекин заявил о необходимости уважать суверенитет всех стран и отказаться от менталитета холодной войны.

Кроме того, Китай призвал руководствоваться принципом, при котором безопасность одного государства не должна поддерживаться за счёт других. Китайская сторона также выступила за прекращение боевых действий и разрешение гуманитарного кризиса на Украине. Позже президент России Владимир Путин допустил, что мирный план Китая может быть взять за основу для урегулирования конфликта.