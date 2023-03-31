Песков: декларации о доходах в Кремле сдадут 31 марта, но они не будут публиковаться

Москва, , 14:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что публикация деклараций сотрудников администрации главы государства о доходах в 2023 году не предусматривается. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Песков отметил, что все декларации будут сданы до конца текущего дня. Они будут проверены антикоррупционным отделением, добавил пресс-секретарь, уточнив, что к сотрудникам зачастую возникают вопросы: мелкие либо более серьёзные.

«Но публикация в этом году не предусматривается», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, большинство сотрудников Кремля, в том числе президент России Владимир Путин, отчитались о доходах за 2022 год. Последним днём сдачи документов является 31 марта