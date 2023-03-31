Москва, 31 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что публикация деклараций сотрудников администрации главы государства о доходах в 2023 году не предусматривается. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Песков отметил, что все декларации будут сданы до конца текущего дня. Они будут проверены антикоррупционным отделением, добавил пресс-секретарь, уточнив, что к сотрудникам зачастую возникают вопросы: мелкие либо более серьёзные.

«Но публикация в этом году не предусматривается», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, большинство сотрудников Кремля, в том числе президент России Владимир Путин, отчитались о доходах за 2022 год. Последним днём сдачи документов является 31 марта