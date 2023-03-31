Песков не стал комментировать уголовные обвинения в адрес экс-президента США Трампа

Москва, , 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что экс-президент США Дональд Трамп стал первым бывшим главой Белого дома, против которого предъявлено уголовное обвинение.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не думаю, что это тема для наших комментариев», — сказал представитель Кремля, назвав данное решение «внутриамериканскими процессами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большим жюри в Нью-Йорке было принято решение предъявить уголовные обвинения в адрес бывшего лидера США Дональда Трампа. В свою очередь, политик назвал данные действия политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю.

Трампа обвиняют по уголовному делу, связанному с расследованием истории с экс-актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. По версии следствия, женщина получила крупную сумму в обмен на молчание о романе с Трампом. Сам экс-президент США отрицает связь с Дэниелс и любые противозаконные действия со своей стороны.

По словам адвоката политика Джо Такопину, Трамп может предстать перед судом в начале апреля.