Москва, 31 марта, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Следует обратить внимание на опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном обсуждении в Евросоюзе планов отправить на Украину миротворческие силы. Об этом заявил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Zhang Cheng/Global Look Press Виктор Орбан

«Если речь идет о серьёзных переговорах, то это потенциально опасное обсуждение», — подчеркнул он.

Песков обратил внимание на то, что для принятия такого решения необходимо согласие обеих сторон. Только при соблюдении этого условия «подобные силы применяются в мировой практике», сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, опасения, что в Евросоюзе вскоре пойдут разговоры об отправке на Украину миротворческих сил, Орбан сначала выразил в феврале, а затем озвучил их повторно 31 марта. Он подчеркнул, что в ЕС уже близки к обсуждению этого вопроса. В начале марта премьер-министр Венгрии призывал к скорейшему урегулированию украинского конфликта и к необходимости в ближайшее время начать переговоры.