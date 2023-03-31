Москва, , 13:04 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что председательство России в Совете Безопасности (СБ) ООН будет насыщенным, поскольку Москва будет реализовывать все предусмотренные таким статусом права.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Гунеев/РИА Новости

«РФ — постоянный член СБ ООН и будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом СБ ООН в целом», — заявил представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров намерен председательствовать в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН высокого уровня в апреле.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя добавил, что Лавров планирует провести 24 апреля в рамках открытых дебатов Совета Безопасности ООН дискуссию о контурах нового миропорядка, который приходит на смену однополярному.