Москва, 31 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 марта проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

С основным докладом выступит министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление будет посвящено новой концепции внешней политики России, отметил Песков.

В феврале 2023 года во время выступления на правительственном часе в Госдуме Лавров заявил, что в обновленной концепции внешней политики будет сказано в том числе о необходимости ограничить «монополию Запада на определение рамок международной жизни».

Ранее министр отмечал, что отношения России и Запада уже никогда не будут прежними. Пока, по словам министра, трудно представить, какими именно эти отношения станут в дальнейшем.