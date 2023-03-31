Москва, 31 марта, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В Кремле не готовы ничего сказать о деталях побега российского предпринимателя Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кадр из видео с канала 8 канал Красноярск Артем Усс.

«Об этом ничего неизвестно, не готов ничего сказать», — отметил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артём Усс, который является сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане за нарушение санкций США, а также по подозрению в незаконных сделках и отмывании денег.

По версии американского минюста, он якобы был причастен к продаже нефти из Венесуэлы и закупкам подсанкционной электроники.

21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

По информации итальянских СМИ, Усс улетел частным рейсом из аэропорта Линате по поддельным документам. Причём скрыться ему помогли несколько человек, предположительно граждане стран Восточной Европы. Усса забрали на нескольких автомобилях, которые имели мощные двигатели для быстрой доставки его в аэропорт. Уточняется, что предприниматель, скорее всего, нанял группу для организации побега.

Также сообщалось, что жена Усса Мария Ягодина 13 марта вернулась из Италии в Россию. Причём право на контакт с мужем было только у неё. После возвращения в Москву женщина отказалась комментировать информацию об исчезновении своего мужа, заявив, что не желает обсуждать эту тему.