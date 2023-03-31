Москва, 31 марта, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Задержание корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж против России не должно отражаться на работе российских журналистов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал призыв WSJ о высылке из США всех российских журналистов и посла России. По словам Пескова, американские журналисты с действующей аккредитацией продолжают свою деятельность, не сталкиваются ограничениями и прекрасно работают.

«В данном случае идёт речь о шпионской деятельности. Журналиста взяли с поличным, ситуация очевидна», — сказал Песков о случае с Гершковичем.

Требовать из-за его задержания с поличным высылки российских журналистов неправильно, для этого нет повода. В случае с Гершковичем есть нарушение закона и выход за рамки журналистской деятельности, добавил представитель Кремля.

Ранее газета WSJ отвергла обвинения в шпионаже в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Позднее издание призвало администрацию США рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации, как минимум — высылки из страны посла России и всех работающих на американской территории российских журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге, по данным ФСБ, в момент получения секретных сведений об оборонном предприятии. В тот же день решением суда гражданина США поместили под стражу на срок до 29 мая, он будет находиться в СИЗО «Лефортово».