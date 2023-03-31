Москва, , 12:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о немедленном перемирии на Украине.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Безусловно, мы слышали (выступление Лукашенко). Президент России Владимир Путин и Лукашенко продолжат эту тему на следующей неделе во время заседания высшего совета Союзного государства. Наверняка будут и эту тему обсуждать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что в контексте Украины ничего не меняется, специальная военная операция продолжается, поскольку это единственное средство достижения целей России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 марта Лукашенко заявил, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие. Кроме того, он назвал глупостью заявления Киева о том, что он якобы может одолеть Россию. Лукашенко подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно.