Брюссель, 31 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Европейская комиссия намерена оставить неизменным потолок цены на нефть из России в 60 долларов за баррель. Об этом уже уведомлены страны Евросоюза, сообщило Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Решение аргументировано нежеланием стран G7 менять уровень ограничений, с учётом которого продаётся нефть из России. Потолок цен «пока остаётся неизменным», говорится в статье американского издания.

Ранее намерение оставить барьер на прежнем уровне в 60 долларов вместо 51,45 доллара было подтверждено во время встречи президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне не хотят подвергать корректировкам установленный потолок цен и не поддержали эту инициативу ЕС потому, что это было бы невыгодно для США. По мнению эксперта, заместителя руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, вынужденный демпинг, установившийся после введения потолка цен на российскую нефть, влияет в том числе на цены американских производителей топлива, которые отправляют свою продукцию в Европу. Призыв Литвы, Эстонии и Польши снизить уровень ограничений для российской нефти аналитик назвал популистским.