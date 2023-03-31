Полицейские в Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 млн рублей

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM В Петербурге пресекли деятельность преступной группы, которая поставляла наркотики из стран Латинской Америки в Россию, изъято более 200 кг кокаина. Об этом 31 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах Петербурга.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, 30 марта в промышленной зоне посёлка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружили тайник с наркотиком, а также задержали двух подозреваемых 1976 и 1973 годов рождения.

Как сообщили в МВД России, тайники с наркотиками преступники оборудовали в грузовике, который перевозил фрукты. стоимость изъятых наркотических средств оценивается на чёрном рынке в более чем 800 млн рублей.

По факту попытки сбыта наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, артиста балета Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе Минобороны РФ Алексея Попкова задержали на юго-востоке Москвы, у него был обнаружен свёрток с наркотическим веществом. В ночь с 25 на 26 марта на Шоссе Энтузиастов сотрудники ДПС остановили автомобиль 39-летнего артиста балета Алексея Попкова для стандартной проверки. Инспекторов насторожило странное поведение водителя, он заметно нервничал. Алексея попросили выйти из машины и решили досмотреть.