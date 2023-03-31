Минск, 31 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Вопрос импортозамещения является крайне важным для Белоруссии, заявил 31 марта в ходе ежегодного послания к парламенту и народу страны президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

“Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит», — пояснил он.

Ранее белорусский лидер отмечал, что при условии развития кооперации Москвы и Минска Россия и Белоруссия способны обеспечить себя всем необходимым.

10 марта на заседании правительства Белоруссии Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух-трех лет «зависимость от западных технологий и комплектующих нужно минимизировать». Во всех случаях, когда замена импортного на белорусское является рациональной, ее необходимо проводить, подчеркнул он.