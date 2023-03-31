Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: поставки Киеву оружия сводят на нет перспективы мирных переговоров

Москва, , 12:36 — REGNUM Поставки вооружения западного производства на Украину сводят на нет возможность урегулирования конфликта путём переговоров. Об этом 31 марта заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в ходе расширенного совещания руководства организации.

Имангали Тасмагамбетов Bureau International des Expositions

«Массированные поставки в зону боевых действий всё более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путём», — сказал он.

Генсек ОДКБ добавил, западные странны продолжают эскалацию ситуации на Украине. По его словам, разжигание конфликта может нанести ущерб системе безопасности, как в Европе, так и в мире.

Кроме того, Тасмагамбетов подчеркнул, что коллективный Запад продолжает наращивать своё присутствие у границ России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад готовит вторжение на территорию страны. По его словам, как придёт время, вся информация о деятельности недругов будет представлена. Вторжение «на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны» готовит Польша, подчеркнул президент.