Москва, , 12:36 — REGNUM Западу не удастся отвлечь внимание от темы взрывов на «Северных потоках», Россия не позволит её «замести под ковёр». Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в опубликованном 31 марта интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться установления истинных обстоятельств происшествия с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также наказания для виновных.

«К сожалению для западных коллег, «замести под ковёр» эту тему им не удастся», — сказал Небензя.

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