Вашингтон, 31 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей 4 апреля. Об этом сообщил CNN его адвокат Джо Такопина.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его словам, для возбуждения дела имеется достаточно улик, оно связано с направлением скрытых платежей порноактрисе Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании в 2016 году.

В офисе прокурора Манхэттена Элвина Брэгга сообщили, что уже связывались с защитой Трампа, Такопина подтвердил намерения Трампа предстать перед судом Нью-Йорка.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Обвиняемый назвал политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес.

Дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году.