Варшава, 31 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Последствия ввода войск НАТО на территорию Украины могут быть катастрофическими и стать началом третьей мировой войны. Об этом предупредила журналист Ханна Крамер в колонке для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Она напомнила, что конфликт на Украине касается мировой державы — России, которая, не вводя военного положения и не проводя всеобщую военную мобилизацию, в одиночку сражается против всего блока НАТО на протяжении года. Автор статьи отметила, что шансы президента Украины, которого она назвала украинским фюрером, на победу с каждым днем ​​уменьшаются в связи с критическим положением ВСУ. Журналист уточнила, что Киеву уже ничего не сможет помочь: ни финансовая помощь большинства стран, ни поставки оружия. При этом такое положение вещей в скором времени может подтолкнуть США и союзников Украины к вводу на территорию этой страны воинского контингента НАТО.

Крамер напомнила, что в феврале 2022 года президент России Владимир Путин предостерёг от данного шага, заявив, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора.

«Последствия ввода войск НАТО на территорию Украины могут быть катастрофическими и стать началом третьей мировой войны», — написала журналист, добавив, что сейчас украинцы расплачиваются тысячами жертв за наглость и ошибки властей, за невыполненные обещания, за хаос, созданный американцами.

Автор статьи указала на то, что при этом Белый дом не остановится ни перед чем, чтобы сохранить мировое господство.

«Если мы не остановим Американский Рейх сейчас, они развяжут новые войны по всему миру и утопят европейцев в крови собственных граждан!» — в заключение отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, если руководство России поймет, что будет развал России, будет применено ядерное оружие. При этом в США заявили, что НАТО передаст Киеву всё необходимое для контрнаступления. По словам представителя администрации США, министры стран альянса особое внимание уделят ситуации на Украине.