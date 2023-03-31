Киев, 31 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович 31 марта прибыли в Киев, передают местные СМИ.

Кадр из видео с канала: aktuality Премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович 31 марта прибыли в Киев.

По их данным, политики примут участие в так называемом «саммите по случаю деоккупации Бучи». Ранее о содержании данного мероприятия не сообщалось.

Власти Словении ранее объявили, что визит премьер-министра Голоба станет «демонстрацией политической поддержки» Киева. В правительстве Словакии, в свою очередь, отметили, что премьера Хегера в его визите сопровождает и. о. министра обороны Ярослав Надь.

30 марта вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк во время выступления в парламенте Словакии заявила, что ВСУ уже задействовали первые четыре истребителя МиГ-29, которые Словакия передала Киеву. Предполагается, что всего Словакия передаст ВСУ 13 самолетов, Польша — еще 20.

В январе 2023 года глава МИД Словении Таня Файон заявила, что у страны нет возможности оказывать Киеву военную поддержку, хотя власти Словении и поддерживают такую помощь Киеву. В Любляне ждут, что военную помощь будут оказывать другие страны ЕС, а сама Словения сосредоточится на гуманитарной и политической поддержке.