Небензя: Лавров проведёт 24 апреля в СБ ООН дискуссию о контурах нового миропорядка

Москва, , 12:34 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров планирует провести 24 апреля в рамках открытых дебатов Совета Безопасности ООН дискуссию о контурах нового миропорядка, который приходит на смену однополярному. Об этом 31 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидаем приезд во второй половине апреля в Нью-Йорк Сергея Лаврова. Он будет председательствовать на открытых дебатах 24 апреля по теме эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, задумка российской стороны заключается в проведении комплексной, ориентированной на перспективу стратегической дискуссии о контурах мирового порядка.

«Призываем членов ООН заглянуть за горизонт текущего момента и изложить свое видение того, как мы совместными усилиями могли бы выстроить подлинно многополярный мир», — добавил Небензя, подчеркнув важность обсуждения темы защиты целей и принципов Устава ООН.

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров намерен председательствовать в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН высокого уровня в апреле. Она также добавила, что глава МИД России намерен провести неформальную встречу по «формуле Арриа» на тему эвакуации детей из зоны специальной военной операции.