Москва, 31 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров планирует провести 24 апреля в рамках открытых дебатов Совета Безопасности ООН дискуссию о контурах нового миропорядка, который приходит на смену однополярному. Об этом 31 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Ожидаем приезд во второй половине апреля в Нью-Йорк Сергея Лаврова. Он будет председательствовать на открытых дебатах 24 апреля по теме эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, задумка российской стороны заключается в проведении комплексной, ориентированной на перспективу стратегической дискуссии о контурах мирового порядка.

«Призываем членов ООН заглянуть за горизонт текущего момента и изложить свое видение того, как мы совместными усилиями могли бы выстроить подлинно многополярный мир», — добавил Небензя, подчеркнув важность обсуждения темы защиты целей и принципов Устава ООН.

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров намерен председательствовать в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН высокого уровня в апреле. Она также добавила, что глава МИД России намерен провести неформальную встречу по «формуле Арриа» на тему эвакуации детей из зоны специальной военной операции.