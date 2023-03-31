Лукашенко заявил о необходимости перемирия на Украине
Президент Белоруссии заявил о необходимости перемирия и прекращения войны на Украине. Главное
Минск, 31 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Белорусским президентом Александром Лукашенко в ходе ежегодного послания 31 марта была отмечена необходимость перемирия и окончания войны на Украине и актуальность сохранения суверенитета Белоруссии. Из других важных тем было сказано о риске начала третьей мировой войны. Кроме того, Лукашенко заявил, что его дети президентами не будут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По оценке белорусского лидера, западные страны не заинтересованы в установлении мира на Украине, только США могут дать отмашку Киеву, чтобы остановить бойню. Лукашенко считает, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие. По его словам, важно как можно скорее начать переговоры — и это единственный путь.
«Народу Украины нужен мир, но на Западе это желание никого не интересует», — отметил белорусский президент. Оценивая российскую политику по образованию новых регионов, Лукашенко заявил о вынужденном решении России включить в состав страны Крым.
Если руководство России поймет, что будет развал России, будет применено ядерное оружие, считает Лукашенко. По его словам, коллективный Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии В частности, по его словам, вторжение на территорию Белоруссии для уничтожения страны готовит Польша. Белорусский лидер проинформировал, что активизировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по возвращению в республику ядерного оружия.
«Украинцы считают, что они победят, но это глупость, нельзя победить ядерную державу», — считает Александр Лукашенко. Говоря о развертывании на полную мощность российского оборонного комплекса, он позволил себе сравнение: «Русская телега по инерции если покатится — мало не покажется!».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Мероприятие в торжественной обстановке проходило во Дворце Республики.