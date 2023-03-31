Минск, 31 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Белорусским президентом Александром Лукашенко в ходе ежегодного послания 31 марта была отмечена необходимость перемирия и окончания войны на Украине и актуальность сохранения суверенитета Белоруссии. Из других важных тем было сказано о риске начала третьей мировой войны. Кроме того, Лукашенко заявил, что его дети президентами не будут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По оценке белорусского лидера, западные страны не заинтересованы в установлении мира на Украине, только США могут дать отмашку Киеву, чтобы остановить бойню. Лукашенко считает, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие. По его словам, важно как можно скорее начать переговоры — и это единственный путь.

«Народу Украины нужен мир, но на Западе это желание никого не интересует», — отметил белорусский президент. Оценивая российскую политику по образованию новых регионов, Лукашенко заявил о вынужденном решении России включить в состав страны Крым.

Если руководство России поймет, что будет развал России, будет применено ядерное оружие, считает Лукашенко. По его словам, коллективный Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии В частности, по его словам, вторжение на территорию Белоруссии для уничтожения страны готовит Польша. Белорусский лидер проинформировал, что активизировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по возвращению в республику ядерного оружия.

«Украинцы считают, что они победят, но это глупость, нельзя победить ядерную державу», — считает Александр Лукашенко. Говоря о развертывании на полную мощность российского оборонного комплекса, он позволил себе сравнение: «Русская телега по инерции если покатится — мало не покажется!».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Мероприятие в торжественной обстановке проходило во Дворце Республики.