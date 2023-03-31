Reuters: глава Tesla Илон Маск планирует посетить Китай в апреле

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Американский бизнесмен, глава Tesla Илон Маск намерен посетить Китай в апреле. Об этом 31 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, Маск планирует провести встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Это будет его первый визит в Китай после пандемии COVID-19. Как отмечает агентство, Китай — второй по величине рынок для Tesla.

Ранее в СМИ появилась информация о планах американской компании Tesla построить ещё один завод по сборке электромобилей в Шанхае, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия в зоне свободной торговли района Линьган.

Накануне стало известно, что аккаунт американского миллиардера, главы компании Tesla Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter. Он обогнал по количеству подписчиков экс-президента Соединённых Штатов Барака Обаму.