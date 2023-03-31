Минцифры планирует ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам

Москва, , 11:58 — REGNUM Доступ российских школ к зарубежным видеосервисам будет поэтапно ограничиваться, поскольку есть своя инфраструктура. Об этом 31 марта заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе итоговой коллегии ведомства.

Максут Шадаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С учётом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», — сказал Шадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Шадаев заявил, что Минцифры не намерено ограничивать использование в России иностранных мессенджеров для личного общения. При этом в ведомстве считают, что некоторые сервисы должны работать только на российских площадках. В качестве альтернативы иностранным мессенджерам министр предложил «VK Мессенджер».