Минцифры ограничит доступ российских школ к зарубежным видеосервисам
Минцифры планирует ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам
Москва, 31 марта, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Доступ российских школ к зарубежным видеосервисам будет поэтапно ограничиваться, поскольку есть своя инфраструктура. Об этом 31 марта заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе итоговой коллегии ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Максут Шадаев
«С учётом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», — сказал Шадаев.
Как сообщало ИА REGNUM, Шадаев заявил, что Минцифры не намерено ограничивать использование в России иностранных мессенджеров для личного общения. При этом в ведомстве считают, что некоторые сервисы должны работать только на российских площадках. В качестве альтернативы иностранным мессенджерам министр предложил «VK Мессенджер».