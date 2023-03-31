Минск, 31 марта, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его век заканчивается, подчеркнув, что он не собирался и не собирается переделывать Конституцию страны под себя. Такое заявление белорусский лидер сделал 31 марта, обращаясь к народу и парламенту.

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

«Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я её делал», — сказал он, добавив, что его век заканчивается и никакие Конституции он «подгонять» под себя не будет.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии. По его словам, как придёт время, вся информация о деятельности недругов будет представлена. Вторжение «на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны» готовит Польша, подчеркнул президент.