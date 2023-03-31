Красногорск, , 12:03 — REGNUM Жителя Москвы заподозрили в попытке вступить в незаконное вооруженное формирование для участия в вооружённом конфликте на территории иностранного государства. Об этом 31 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах Московской области.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По версии следствия, москвич 1988 года рождения, временно проживавший в подмосковном Красногорске, в течение 2022 года «имел умысел на вступление и дальнейшее участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России».

В материалах дела указано, что подозреваемый осуществил действия, направленные на вступление в незаконное вооруженное формирование по политическим и идеологическим соображениям для принятия участия в боевых действиях на территории Украины против Вооружённых сил России в ходе спецоперации.

Отмечается, что фигурант не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области был задержан 45-летний гражданин Украины, который проживал в Подольске. Его заподозрили в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги.