Вашингтон, 31 марта, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намеренно распространяют ложь про состояние ВС России на Украине. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«США не смогут справиться с последствиями поражения Украины, поэтому они пытаются создать «отвлекающий маневр», — указал эксперт.

По словам эксперта, в настоящее время Вашингтон и Киев находятся в состоянии отчаяния и надеются на «чудо». Риттер считает, что они пытаются спровоцировать ложной пропагандой страх и недовольство внутри России с целью создать «московский Майдан».

Американец напомнил, что ВСУ разбиты под Артёмовском. По его мнению, в ближайшее время будут убиты, либо взяты в плен, либо ранены порядка 80 тыс. украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооружёнными силами РФ. По его словам, проигрыш Украины в битве за Артёмовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

Между тем экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в интервью Associated Press президент Украины почти признал, что готов жертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа.