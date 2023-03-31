Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия

Минск, , 11:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по возвращению в республику ядерного оружия.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, Лукашенко заявил, что в 1990-е годы он не хотел выводить из республики ядерное оружие, но был «подвергнут давлению со стороны западных стран и президента России».

Поэтому он «был вынужден отступить в вопросе вывода советского ядерного оружия из Белоруссии под гарантии, что теперь они попраны и забыты».

Лукашенко также заявил, что не пытается никого запугивать и шантажировать темой ядерного оружия в стране, а хочет обезопасить белорусский народ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

После принятия данного решения ряд западных политиков выразили озабоченность относительно российско-белорусского взаимодействия по ядерному оружию, однако в МИД РФ на этот счёт сказали, что неадекватная реакция некоторых стран Запада на решения относительно развития взаимодействия России с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения.