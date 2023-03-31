Минск, , 11:40 — REGNUM Коллективный Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 31 марта в послании к народу и парламенту.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, как придёт время, вся информация о деятельности недругов будет представлена. Вторжение «на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны» готовит Польша, подчеркнул президент. Это государство активно расширяет и перевооружает армию.

«Полным ходом идёт формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что на Западе в боевиков превращают «беглых белорусов», которых «не жалко». Вместе с тем в страну забрасывают диверсантов, а также пытаются создать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что никогда прежде вопрос о сохранении суверенитета и независимости Белоруссии не стоял так остро. Эта тема — ключевая в его послании народу и парламенту.