Лукашенко: на горизонте замаячила третья мировая война с «ядерными пожарами»

Минск, , 11:36 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.

Ядерный удар Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что усилиями США и их союзников на Украине была «развязана полномасштабная война до последнего украинца».

Вместе с тем избежать её перехода в глобальный вооруженный конфликт можно исключительно с помощью переговоров, считает Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал попытки ряда чиновников в странах Европы объяснить поставки оружия киевскому режиму якобы намерением «предотвратить» третью мировую войну. Он подчёркивал, что такое столкновение будет происходить не на танках или истребителях.