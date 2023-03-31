Москва, 31 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от должностей послов РФ в Эстонии Владимира Липаева и в Латвии Михаила Ванина. Соответствующие указы опубликованы 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Err.ee Посольство России в Эстонии

«Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонской Республике», — говорится в указе.

«Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Латвийской Республике», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе МИД РФ заявил, что Россия понижает уровень своих дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного. После этого Латвия в знак солидарности с Эстонией заявила о понижении уровня дипотношений с РФ.

Кроме того, 30 марта Россия и Эстония разорвали соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, которое действовало с 1999 года. В феврале Россия денонсировала соглашение с Латвией по двойному налогообложению.