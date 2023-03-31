Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие

Минск, , 11:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта заявил, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, он назвал глупостью заявления Киева о том, что он якобы может одолеть Россию. Лукашенко подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно.

Александр Лукашенко подчеркнул, что важно как можно скорее начать переговоры — и это единственный путь. Он отметил, что ВПК России разворачивается сейчас на полную мощь и потом уже может быть трудно говорить о переговорах.

Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск.

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Без права перемещения техники и перегруппировки войск», — заявил он, выступая с посланием к народу и парламенту Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по возвращению в республику ядерного оружия. Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, Лукашенко заявил, что в 1990-е годы он не хотел выводить из республики ядерное оружие, но был «подвергнут давлению со стороны западных стран и президента России». Поэтому он «был вынужден отступить в вопросе вывода советского ядерного оружия из Белоруссии под гарантии, что теперь они попраны и забыты».