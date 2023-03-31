Минск, , 11:24 — REGNUM Россия была вынуждена включить в состав страны Крым, заявил 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.