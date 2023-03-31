Минск, , 11:21 — REGNUM Только США могут дать отмашку Киеву, чтобы остановить бойню. Западные страны не заинтересованы в установлении мира на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта в послании к народу и парламенту.

Он отметил, что беда приходит туда, где ей открывают двери. Самый показательный пример этого — Украина.

«Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку», — сказал Лукашенко.

Народу Украины нужен мир, но на Западе это желание никого не интересует, подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Лукашенко заявил, что если против Белоруссии будет совершена агрессия, страна вступит в конфликт России с Украиной. Боевая ситуация в таком случае «приобретёт совсем другой характер», подчеркнул он.