Прага, 31 марта, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Произведённые в Германии танки Leopard, которые получает Украина, переоценены, они не являются «чудо-оружием». Об этом 31 марта заявил экс-начальник генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью журналу Czdefence.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Офицер напомнил, что ранее эти бронемашины турки задействовали во время операции в Сирии против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), там были потеряны не менее десяти танков.

По словам Шедивы, политики западных стран не имеют представления о реальном положении дел на Украине, он подверг критике не соответствующие действительности заявления Киева о якобы отсутствии потерь и «победах».

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта более 15 танков Leopard 2 прибыли на Украину. Также Киеву были переданы 40 боевых машин, техника, которую обещали немецкие власти, была передана через два месяца после принятия соответствующего решения.